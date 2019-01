Trincao, contatti tra il Napoli e Mendes: ADL valuta l’investimento

Calciomercato Napoli, sfida a Juventus e Inter per il portoghese Trincao: contatti con l’agente Jorge Mendes, ecco i dettagli

Seguito da Juventus e Inter, Trincao piace anche a un altro club italiano: secondo quanto riporta Sky Sport, sul gioiellino portoghese c’è anche il Napoli. La dirigenza partenopea ha avviato i contatti con l’agente Jorge Mendes per sondare il terreno.

La società di Aurelio De Laurentiis sta valutando il possibile investimento sul classe 1999 di proprietà Sporting Braga: la società lusitana chiede 2 milioni per il prestito più 13 per il riscatto. In corso valutazioni sulle cifre e sulla fattibilità dell’affare, anche gli azzurri si iscrivono alla corsa per il fantasista…