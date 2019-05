Calciomercato Napoli: Trippier, Quagliarella e Ilicic, si punta sull’esperienza

Calciomercato Napoli: Ancelotti vuole dei veterani di lusso per la sua squadra Resistono le suggestioni De Rossi e Quagliarella

Oggi finirà il campionato del Napoli ma Carlo Ancelotti pensa già al futuro. Il calciomercato Napoli, su precisa richiesta del tecnico reggiano, avrà un minimo comune denominatore: l’esperienza.

E per questo motivo ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Kieran Trippier. Ma non solo. Dalla suggestione Daniele De Rossi a quella per il ritorno di Fabio Quagliarella ora il Napoli ha una strategia un po’ diversa. Lo stesso Ilicic va verso i 32 anni eppure il Napoli lo tratta.