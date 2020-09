Calciomercato Napoli: ultimatum del City per Koulibaly. Per la cessione di Milik…

Calciomercato Napoli: il Manchester City ha lanciato l’ultimatum al club azzurro per Kalidou Koulibaly. Atteso Ramadani

Siamo ai giorni decisivi per la cessione di Kalidou Koulibaly. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Manchester City ha posto un ultimatum: se entro il 15 settembre non avrà una risposta positiva virerà su altri obiettivi. L’offerta degli inglesi, comprensiva di bonus, sfiora i 65 milioni di euro. A De Laurentiis non bastano e c’è da pensare che l’aut aut inglese stimoli il presidente a resistere.

Per questo è atteso oggi Fali Ramadani che oltre a essere l’agente del senegalese è anche intermediario, visto che il City preferisce non avere contatti diretti dopo la scottatura di due anni fa nell’affare Jorginho, soffiato dal Chelsea quando i contratti col Napoli erano alla stesura definitiva. Ramadani ormai conosce molto bene il presidente e cercherà di convincerlo ad accettare l’offerta inglese, che non sarà più ritoccata. Perché la domanda è: siamo sicuri che se Koulibaly resterà potrà assicurare un rendimento alto, avendo magari meno motivazioni?

De Laurentiis ha detto fatto capire che non avrebbe problemi a tenere fermo per un anno Milik (in scadenza nel 2021). Il polacco continua a rifiutare il rinnovo ed è possibile che Ramadani smuova anche questa situazione. Infatti oltre che di Koulibaly è anche l’agente del turco Under, l’uomo dello scambio con la Roma per Milik. Questo affare non sarebbe lontano dall’andare in porto, anche se bisogna valutare l’entità di un conguaglio, che il Napoli chiede e la Roma rifiuta.