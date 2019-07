Calciomercato Parma, colpo Hernani dallo Zenit: le ultime 

Il Parma sarebbe vicinissimo all’acquisto del centrocampista dello Zenit, Hernani Azevedo Júnior: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Hernani Azevedo Júnior, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, potrebbe esser il prossimo acquisto del Parma. Il club crociato avrebbe di fatto chiuso l’affare.

Hernani si tratta di un’altra operazione a sorpresa. In questi momenti è in corso uno scambio di documenti e arriverà in prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 6 milioni di euro. Nel massimo campionato russo, l’anno scorso ha totalizzato 14 presenze e un gol. Mentre in Europa League sono ben 10 le presenze.