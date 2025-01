Calciomercato Parma, affare fatto per quel giocatore. Oggi visite mediche e firma del contratto

Calciomercato Parma, comprato il terzino sinistro Mathias Fjørtoft Løvik dal Molde per 6 milioni di euro. Oggi visite mediche e firma

Arriva il primo acquisto del calciomercato Parma: dal Molde arriva il terzino sinistro Mathias Fjørtoft Løvik. Ecco tutti i dettagli raccontati da ParmaToday.

LA SITUAZIONE – l Parma ha raggiunto un’intesa per ingaggiare il 21enne terzino sinistro Mathias Fjørtoft Løvik dal Molde per circa 6 milioni di euro. Si defila Kia Wagner, il giocatore norvegese è atteso in città per le visite mediche.