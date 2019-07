Calciomercato Parma: si tenta di stringere i tempi per tre giocatori

Il Parma è molto attivo sul mercato e come riporta la Gazzetta dello Sport, Faggiano vorrebbe stringere i tempi per tre obiettivi

Il Parma è scatenato sul mercato. La società emiliana vuole fare un’altra grande campagna acquisti (dopo quella dell’estate scorsa) per ottenere una tranquilla salvezza. Il ds Faggiano starebbe cercando di stringere i tempi per chiudere per tre obiettivi gialloblù.

Stiamo parlando di Sepe, Grassi e Karamoh. Per i primi due manca solo l’annuncio ufficiale. Il primo arriverà a titolo definitivo mentre il secondo in prestito. Potrebbe arrivare in prestito anche Yann Karamoh, discorsi avviati con l’Inter.