Calciomercato Parma: il club gialloblù è vicino all’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Amad Traorè

Come riporta Gianluca Di Marzio il Parma è vicinissimo all’acquisto di Amad Traorè. L’attaccante ivoriano ha scelto il club crociato per giocare con più continuità e provare ad affermarsi in Italia.

L’intesa tra Parma e Atalanta (detentrice del cartellino) è a un passo. Il 17enne ivoriano è pronto per una nuova avventura.