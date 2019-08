Calciomercato Pescara, trattativa avanzata per assicurarsi un trequartista della Juve: affare verso la chiusura

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Pescara continua a muoversi sul mercato. Sta infatti proseguendo la trattativa per assicurarsi le prestazioni del classe ’98 Grigoris Kastanos della Juve Under 23.

L’affare dovrebbe chiudersi in prestito. Il trequartista ha collezionato 32 presenze e 3 reti in Serie C nella soccorsa stagione.