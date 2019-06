Calciomercato Pisa, altro difensore in arrivo: ecco di chi si tratta

Calciomercato Pisa, altro difensore in arrivo per la squadra toscana: dopo l’ufficialità di Aya, altro acquisto per la Serie B

Il Pisa è scatenato in questa giornata, sul terreno del calciomercato. Dopo l’arrivo ufficiale di Ramzi Aya, altro colpo in entrata per la società toscana, che aggiunge un difensore alla sua rosa.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa sarebbe ad un passo dalla chiusura della trattativa per Francesco Belli, difensore classe ’94 in scadenza con l’Entella: pronto per lui un contratto triennale.