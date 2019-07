Calciomercato Pordenone, ufficiale l’arrivo di Zanon dalla Fiorentina 

Calciomercato Pordenone, il club ha ufficializzato l’arrivo del difensore Luca Zanon dalla Fiorentina: il comunicato

«Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Luca Zanon. Il calciatore, classe ’96, arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto biennale, sino a giugno 2021».

Con questo comunicato, il Pordenone ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del difensore Luca Zanon dalla Fiorentina.

Ecco le parole del calciatore: «Il Pordenone ha creduto in me, acquisendomi a titolo definitivo. Voglio ripagare la fiducia, dare tutto per i miei nuovi colori e proseguire il percorso di crescita. Nei due anni di B con Ternana ed Entella ho imparato molto, lo scorso in C con il Siena ho giocato con continuità».