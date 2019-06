Calciomercato Real Madrid, ecco la rivoluzione: già spesi 255 milioni!

Calciomercato Real Madrid, ecco la rivoluzione di Perez e Zidane: spesi 255 milioni per i primi quattro rinforzi!

La rivoluzione del Real Madrid. Annunciata fin dal ritorno di Zidane sulla panchina delle merengues. Messa in pratica prima ancora del via ufficiale alla sessione di calciomercato. Con il presidente Perez che ha già sborsato 255 milioni di euro per mettere a segno i primi quattro colpi dell’estate.

L’ultimo in ordine di tempo, il più caro, è quello di Hazard dal Chelsea: un movimento previsto ed infatti arrivato, per la bellezza di 100 milioni tondi. A sommarsi ai 60 versati per l’attaccante Jovic, ai 50 per il difensore Militao ed ai 45 per la promessa Rodrygo. Mica male, tanto per cominciare…