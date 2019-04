Dopo esser accostato alla Juventus, ma soprattutto al Barcellona, Adrien Rabiot sarebbe ad un passo alla firma con il Real Madrid

Colpo di scena al Barcellona! Dopo che i blaugrana erano quasi vicini ad annunciare già a gennaio Adrien Rabiot come il nuovo acquisto, il centrocampista del PSG sarebbe ormai ad un passo dal Real Madrid. Secondo infatti Canal+, il classe 1994 sarebbe diventato una priorità per la squadra capitanata da Zinedine Zidane, ma non solo.

Il club avrebbe raggiunto anche un accordo di massima col suo entourage e le Merengues. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2019 e in precedenza era stato accostato a diverse squadre tra cui Juve, Roma, Inter ma anche il Milan.