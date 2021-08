Real Madrid, Kroos chiama Mbappé: «Non mi sorprenderei se arrivasse»

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato nella sua intervista del possibile arrivo del francese in Spagna

Intervistato dalla BILD, il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha analizzato il tema mercato, parlando di alcuni giocatori accostati ai blancos in queste ultime settimane:

«Preferisco parlare di acquisti che sono già stati ufficializzati , ma siccome il Real vuole sempre i migliori, non mi sorprenderei se Mbappé arrivasse. Insieme a lui, Haaland è certamente il giocatore più interessante sul mercato, anche se ha un prezzo molto alto. Non dobbiamo dimenticare che stiamo anche completando il nostro nuovo stadio, di certo non gratuitamente».