Robinho resta in Turchia: l’ex attaccante del Milan, dopo l’avventura con il Sivasspor, ha firmato con il Basaksehir di Istanbul.

Colpo di coda nella carriera di Robinho. A 34 anni infatti, l’ex attaccante del Milan lascia il Sivasspor, club turco che lo aveva prelevato un anno e mezzo fa dall’Atletico Mineiro, per fare un balzo in alto: Robinho resta in Turchia ma dopo gli 8 gol segnati nelle prime 16 giornate della Super Lig, disputerà la seconda parte della stagione con il Basaksehir di Istanbul, squadra che si è appena laureata campione d’inverno.

A comunicare la notizia è stato il club turco sul proprio profilo Twitter. Nella sua ormai lunga carriera Robinho ha indossato le maglie di Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro e appunto Sivasspor e ha segnato in totale 238 gol.

🤝🏻 "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/a7nlFuNmXb — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 27, 2018

