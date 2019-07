Calciomercato Roma: Bartra in chiusura, spunta Alderweireld

Dopo l’addio di Manolas, si accende il mercato in entrata dei difensori. Petrachi sullo spagnolo: spunta anche il belga del Tottenham

Dopo la cessione di Manolas Petrachi è pronto a scatenarsi sul mercato dei difensori. Dopo Spinazzola e Diawara il ds giallorosso prenderà verosimilmente Marc Bartra dal Betis Siviglia come risposta all’addio di Manolas. E’ un’esplicita richiesta dell’allenatore, Fonseca, che a differenza del predecessore sarà accontentato su molte preferenze.

Ma lo spagnolo non basta a sopperire all’assenza del greco. Per questo motivo Petrachi starebbe pensando anche al nazionale belga Alderweireld, classe ‘89 utilizzabile in più ruoli. La Roma sta ragionando anche perché il contratto in scadenza 2020 ingolosisce.