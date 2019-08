Calciomercato Roma: definita la posizione su Dzeko, le due opzioni

Calciomercato Roma: definita la posizione della società intorno a Dzeko, sono soltanto due le opzioni possibili

Passano i giorni, e Dzeko è sempre un calciatore della Roma. Anzi, più passano i giorni e meno il club giallorosso pare intenzionato a privarsi della punta bosniaca. Al punto che, secondo Sky Sport, la società capitolina sarebbe ben felice di trattenere la punta in rosa. Motivo per il quale non ha alcuna intenzione di accettare l’offerta da 15 milioni dell’Inter.

La condizione fondamentale, a questo punto della trattativa, diventa l’inserimento di Icardi nell’affare. E solo a certe cifre. La Roma ha preso la sua decisione, palla ai nerazzurri.