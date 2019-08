Calciomercato Roma, il club giallorosso ha definito l’acquisto di un difensore centrale… e non si tratta di Lovren

La Roma mette a segno un colpo di mercato con un difensore centrale. Ma non si tratta di Lovren, per il quale sono attese novità a breve. I giallorossi, secondo Sky Sport, hanno infatti preso Mert Cetin, centrale turco 1997 del Gençlerbirliği.

L’accordo tra la parti sarebbe stato raggiunto per una cifra pari a 3,5 milioni di euro. Per lui, nella scorsa stagione, 25 presenze e un gol nella Serie B turca, dove ha ottenuto la promozione in Super Lig con la propria squadra.