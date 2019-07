Calciomercato Roma, El Shaarawy verso la cessione: le ultime

Calciomercato Roma, El Shaarawy verso la cessione: l’esterno giallorosso sempre più vicino ai cinesi dello Shanghai Shenhua

Sembrava oramai scongiurata la cessione di Stephan El Shaarawy ai cinesi dello Shangai Shenhua. Ora, come riportato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, l’esterno giallorosso sarebbe vicinissimo a lasciare la Roma.

L’affare dovrebbe concludersi per una cifra vicino ai 18 milioni, più vari bonus. L’attaccante della Roma, poche settimane fa, aveva dichiarato di non voler lasciare la Serie A per il campionato cinese. Evidentemente qualcosa sarà cambiato.