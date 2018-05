Defrel, l’Atalanta sfida il Torino: le ultime

Potrebbe terminare dopo appena 12 mesi l’esperienza di Gregoire Defrel alla Roma: alle prese con un infortunio, l’attaccante francese è finito nel mirino di Atalanta e Torino

Voluto fortemente dal suo mentore Eusebio Di Francesco, Gregoire Defrel non ha avuto grande fortuna nella sua prima stagione con la Roma. Prelevato dal Sassuolo per 15 milioni di euro, l’attaccante francese ha avuto a che fare con numerosi problemi fisici e non è riuscito a trovare continuità: solo 478’ in Serie A, un gol a referto. Poco spazio anche in Champions League, 5 presenze per un totale di 166’. E non è da escludere l’addio in estate…

Nelle ultime settimane il Torino ha manifestato interesse nei confronti del classe 1991, con Walter Mazzarri che ha chiesto un rinforzo di livello per il reparto avanzato da affiancare al Gallo Belotti. Ma non solo: l’Atalanta ha già avviato i contatti con l’entourage dell’ex Parma e Cesena, pallino di Gian Piero Gasperini. Defrel potrebbe lasciare la Capitale in prestito con diritto di riscatto, complice la necessità del club di sfoltire la rosa…