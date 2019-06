Calciomercato Roma: il Marsiglia vuole Schick in prestito

Patrick Schick potrebbe presto lasciare la Roma: l’Olympique Marsiglia è interessata all’attaccante ceco e l’avrebbe chiesto in prestito

Non solo Dzeko ed El Shaarawy, anche Patrick Schick in partenza da Roma? La Roma al momento non è convinta (anche vista la fuga di massa nel reparto avanzato), ma l’attaccante sta iniziando a ricevere qualche offerta.

Come informa Gianluca Di Marzio, l’ultima è quella dell’Olympique Marsiglia, che ha chiesto in prestito l’attaccante giallorosso e della nazionale ceca. Per ora, la società ha fermato il discorso, non sembrando molto intenzionata a lasciarlo partire.