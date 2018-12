Calciomercato Roma, incontro a Trigoria per Kouamé

Accelerata della Roma sul calciomercato: incontro a Trigoria per Kouamé fra il D.s. Monchi e il procuratore dell’attaccante del Genoa.

Confermata per ora la fiducia ad Eusebio Di Francesco, la Roma guarda al calciomercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Questa mattina, secondo quanto riferito da “Sky Sport”, c’è stato infatti un vertice a Trigoria fra il Direttore sportivo giallorosso Monchi e l’agente dell’attaccante del GenoaChristian Kouamé, Michelangelo Minieri. Incontro a Trigoria per Kouamé: i giallorossi piombono dunque sull’ex Cittadella nel tentativo di anticipare la concorrenza, rappresentata da alcuni club di Premier League all’estero e dal Napoli in Italia.

Monchi ha provato a sondare il terreno per il giocatore, raccogliendo informazioni in vista di un possibile colpo la prossima estate e piazzandosi in prima fila. A gennaio infatti, Kouamé non si muove: lo aveva già detto il presidente del Genoa Enrico Preziosi quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo aveva chiamato per conoscere il prezzo. Preziosi avrebbe indicato in 35 milioni di euro al patron partenopeo il costo del cartellino della giovane punta, che pagata appena 5 milioni in estate, ha già realizzato 3 reti e fornito 5 assist ai suoi compagni di squadra in questa prima parte di stagione.

PALLOTTA SMENTISCE LA VENDITA DELLA ROMA