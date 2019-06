Calciomercato Roma: ipotesi scambio Pastore-Hamsik, le ultime

A Trigoria si starebbe ragionando su un incredibile scambio da fare con il Dalian Yifang: Pastore in Cina e Hamsik a Roma

Dopo Sarri e Higuain alla Juventus un’altra bandiera tradisce il Napoli? Secondo La Repubblica potrebbe accadere e l’indiziato numero uno sarebbe Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli ha battuto ogni record in azzurro ma non è rimasto soddisfatto del campionato cinese e starebbe pensando ad un ritorno in Italia.

Ipotesi che stuzzica la Roma, alla ricerca di un mediano, e che avrebbe messo sul piatto Javier Pastore. Il Dalian Yifang sarebbe anche disposto a pagare l’ingente ingaggio dello slovacco (9 milioni) e accoglierebbe a braccia aperte il fantasista argentino.