Matrimonio interrotto tra la Roma e Rick Karsdorp: il laterale difensivo torna in Olanda, destinazione Feyenoord

Rick Karsdorp abbandona la Capitale per tornare in Olanda: ai titoli di coda la sua esperienza alla Roma. Il giocatore era stato messo sul mercato e in queste ore ha trovato l’accordo con il Feyenoord per un prestito annuale.

Gianluca Di Marzio fa sapere che l’operazione per il ritorno in patria di Karsdorp è in fase di chiusura, con il giocatore che ha raggiunto i Paesi Bassi.