Calciomercato Roma: l’ultima idea per la difesa è Saliba

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare al meglio la difesa dopo la partenza di Manolas: ultima idea è Saliba

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare la difesa. Dopo la partenza di Kostas Manolas direzione Napoli diventa fondamentale acquistare un centrale di livello e i giallorossi non vogliono sbagliare la scelta.

Dalla Francia, arriva la notizia di un interessamento del club giallorosso per William Saliba, 18 anni, centrale franco-camerunense del Saint-Etienne. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la concorrenza non manca, visto che sul giovane talento c’è anche l’Arsenal e il Wolverhampton. Occhio però al solito (e solido) Toby Alderweireld, 30 anni, difensore belga del Tottenham