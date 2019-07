Calciomercato Roma: Miranda fatto fuori dall’Inter. I giallorossi ci pensano

Roma a caccia di rinforzi in difesa: piace Miranda, in uscita dall’Inter. Ecco i dettagli sulla suggestione

Difesa Roma: l’ultimo nome è quello di Joao Miranda. I giallorossi sono in cerca di centrali per rafforzare il reparto arretrato, come è noto.

Secondo quanto raccolto da Sportmediaset, sembra che l’Inter abbia proposto Miranda alla società capitolina.

Il difensore è ai margini del nuovo progetto nerazzurro targato Antonio Conte, ma Fonseca non disdegnerebbe l’ex Atletico Madrid. Il brasiliano così potrebbe rimanere in Italia.