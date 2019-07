Calciomercato Roma: obiettivo Nkoulou, ecco la richiesta del Toro

Per rinforzare la difesa e sostituire Manolas, la Roma starebbe pensando a Thomas Nkoulou ma il Toro spara alto

Dopo aver definito l’operazione Pau Lopez, il Toro non ha ancora finito di rinforzare la difesa. D’altronde bisogna sostituire al meglio Kostas Manolas e il tempo stringe. Come riporta Gianluca Di Marzio i giallorossi sono piombati su Thomas Nkoulou.

Il ds Petrachi lo conosce bene visto che fu proprio lui a portarlo in Italia. La richiesta del club granata per il camerunense è di 35 milioni. I giallorossi hanno sempre in ballo anche Mancini dell’Atalanta ma ci stanno provando comunque anche per Nkoulou.