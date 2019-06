Calciomercato Roma: piace Florentino del Benfica

Il primo acquisto della nuova Roma potrebbe essere il giovane Florentino Luis, gioiellino portoghese del Benfica

La nuova Roma sta prendendo forma. Dopo che sarà ufficializzato Fonseca, il primo nome su cui si punterà per il calciomercato è quello di Florentino Luis, gioiellino classe ’99 del Benfica.

Come informa Gianluca Di Marzio, infatti, il centrocampista (che in patria paragonano a Pogba) piace tanto a Petrachi e sarebbero partiti già i primi sondaggi e contatti tra le due società per capire la fattibilità dell’affare.