Calciomercato Roma: pronto il rinnovo per De Rossi

Calciomercato Roma: i giallorossi vorrebbero prolungare di un anno l’accordo con De Rossi: il capitano giocherà fino al 2020

La Roma non può prescindere da alcuni leader tecnici e morali: il capitano, Daniele De Rossi, è quello che riesce ad incarnare entrambe le qualità. Sabato sera, contro la Sampdoria, De Rossi ha firmato una vittoria fondamentale, che ha rimesso la Roma in corsa per la Champions.

Anche per questo, ma non solo, la Roma ha deciso di rinnovare il contratto del capitano: prolungamento di un anno, verosimilmente alle stesse cifre. De Rossi vestirà maglietta e calzoncini, dunque, fino al 2020, pronto poi per un probabile futuro da dirigente, o perchè no, da allenatore.