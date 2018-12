Roma, Sadiq dopo le deludenti prestazioni con i Rangers Glasgow ha il via libera da Gerrard già per gennaio

L’avventura scozzese di Umar Sadiq si è conclusa presto. L’attaccante arrivato in prestito ai Rangers Glasgow la scorsa estate rientrerà alla Roma. Come si legge nell’edizione scozzese del Sun il giocatore non avrebbe per niente convinto Steven Gerrard e l’ex Liverpool sembra che gli abbia dato via libera già per fine gennaio. Sadiq non ha ancora voluto confermare nulla sul futuro e ha affermato: « Sto lavorando duro. E’ troppo presto per poter parlare di andare via, vedremo poi quello che succederà». La decisone però sembra che i Rangers l’abbiano già presa e che stiano già puntando al prestito di Solanke dal Liverpool. L’attaccante si era messo in mostra a inizio 2018 realizzando 5 reti in 12 partite con il NAC Breda ma con i Rangers ha giocato solo 13 partite seguite da qualche panchina e tante tribune. Sembra che Sadiq si sia rivelato un fallimento in Scozia e l’addio a gennaio sembra inevitabile.