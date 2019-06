Calciomercato Roma: trovato l’accordo per Nedelcearu

La Roma avrebbe chiuso per il trasferimento in giallorosso di Ionut Nedelcearu difensore classe 1996 della Romania

La Roma è pronta a mettere a segno un interessante colpo di mercato in prospettiva. Secondo quanto riferito da gsp.ro, Roma e Ufa hanno trovato l’accordo per il trasferimento in giallorosso di Ionuț Nedelcearu, difensore classe 1996 che ha disputato l’Europeo Under 21 con la Romania.

Come riporta Tuttosport, si parla di una cifra attorno ai quattro milioni di euro per rinforzare la difesa giallorossa. Il centrale rumeno dovrebbe dunque parzialmente sostituire Kostas Manolas ormai praticamente ceduto al Napoli.