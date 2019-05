Per la fascia sinistra, la Roma starebbe pensando all’olandese Jetro Willems in forza all’Eintracht Francoforte

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni, la Roma si sarebbe mossa per la difesa. Per rinforzare il reparto arretrato, e soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Jetro Willems.

Il classe ’94 dell’Eintracht Francoforte è considerato dunque un obiettivo chiave. Il discorso però verrà rimandato a dopo l’arrivo del nuovo tecnico e del nuovo ds.