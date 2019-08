Calciomercato Roma, è fatta per Zappacosta con il Chelsea: l’operazione libera Santon, ecco il suo destino

Il rush finale di mercato, nelle intenzioni, sarebbe dovuto servire a Petrachi per sistemare anche e soprattutto la corsia di destra. E così è stato. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la Roma avrebbe chiuso con il Chelsea l’operazione che porterà Zappacosta in giallorosso attraverso un prestito secco.

Contestualmente, però, i giallorossi cederanno nel medesimo ruolo Santon. Per il terzino si sono fatte avanti diverse squadre in Liga e anche la Spal: a spuntarla il Maiorca, dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.