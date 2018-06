Rossi saluta il Genoa: tutti i retroscena di un addio annunciato

Genoa-Rossi, tutto come annunciato: addio sancito. Niente rinnovo per l’attaccante rossoblu, che ha una sola possibilità di rimanere in Italia a questo punto

Nessuna sorpresa, nessun colpo di scena (che pure i tifosi attendevano), nessuna novità dell’ultima ora: Giuseppe Rossi e il Genoa si diranno già addio. Tutto come preventivato qualche settimana fa insomma (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: ROSSI SALUTA), considerato che da un po’ la società rossoblu aveva deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione di Pepito. Sul piatto motivazioni tecniche, ma anche e soprattutto economiche: Rossi era arrivato a dicembre, reduce da mesi di inattività e, come tristemente noto, da una sequela di infortuni gravi che ne avevano minato la carriera. Da lui probabilmente il tecnico Davide Ballardini si aspettava qualcosina in più in termini di rendimento, ma è pure vero che Rossi da gennaio a maggio è stato utilizzato col contagocce dall’allenatore rossoblu (dieci presenze totali, tra cui l’esordio stagionale in Coppa Italia contro la Juventus, ed un solo misero gol, un mese fa, proprio contro la sua storica ex Fiorentina).

Poi c’è la questione contrattuale, certo: nell’accordo semestrale di Rossi era inserita una clausola di rinnovo esercitabile a fine stagione dal Genoa. Pepito era arrivato con grande voglia di mettersi alla prova, per questo aveva accettato un ingaggio decisamente ridotto rispetto a quello di altri suoi colleghi (circa 100mila euro netti), ma pure con l’evidente intento di ottenere poi qualcosa di meglio con un eventuale prolungamento in vista della prossima stagione. Prolungamento che, come ormai quasi ufficiale, non ci sarà: Rossi è costato 10mila a partita, ma non ha convinto la società prima di tutto e poi, probabilmente, pure lo stesso Ballardini, che pure al suo arrivo gli aveva riservato parole al miele. Ieri la notizia dell’acquisto da parte del Grifone del giovane attaccante polacco Krzysztof Piatek (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: ECCO PIATEK) che ha di fatto chiuso la porta alla brevissima permanenza di Pepito a Genova. I rossoblu dovrebbero dare la caccia anche ad un altro attaccante (andrà via pure Andrej Galabinov), così da confermare in avanti soltanto Gianluca Lapadula e Goran Pandev (praticamente fresco di rinnovo da qualche giorno). Per Rossi invece l’ipotesi più probabile è quella che porta ad un suo antico amore, il Parma, o in assenza di alternative di livello (soprattutto economiche), quella targata MLS.

Leggi anche: CALCIOMERCATO: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE