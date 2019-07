Nei prossimi giorni la Samp farà un nuovo tentativo per il centrocampista dello Zenit Emiliano Rigoni: le ultime

Come riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni la Samp tornerà alla carica con lo Zenit San Pietroburgo per l’argentino Emiliano Rigoni.

Le parti stanno lavorando per un’operazione in prestito oneroso (1 mln) con obbligo di riscatto a 11 (alla decima presenza). Russi devono trovare sostituto prima di dare via libera alla cessione.