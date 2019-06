Calciomercato Samp, nelle ultime ore sarebbe ripresa la trattativa per portare all’ombra della Lanterna, Jan Hurtado

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda la Sampdoria. Dopo infatti l’arrivo di Depaoli, Maroni, Chabot e Thorsby, il club blucerchiato non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Anzi. Nelle ultime ore sarebbe ripresa la trattativa tra la Samp e il Gimnasia La Pata per l’attaccante Jan Hurtado.