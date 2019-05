Con il mercato alle porte, ecco la situazione in casa Sampdoria per quanto rigaurda la difesa: tra colpi in entrata e in uscita

In casa Samp si parte dalla difesa per la ristrutturazione estiva, in attesa di sapere chi siederà sulla panchina blucerchiata. Situazione in porta? Sarebbe eresia mettere in discussione Audero. Situazione terzini? A destra: Bereszynski (come riporta Gazzetta dello Sport) ha offerte dall’estero e potrebbe partire (c’è già un nome per il sostituto). Jacopo Sala ha dato garanzie: nella prossima stagione potrà avere anche più spazio. A sinistra: Murru dichiarato insostituibile mentre il futuro di Tavares è stato già deciso.

Situazione centrali? Andersen è corteggiato da mezza Europa (è già arrivato il sostituto). Colley verso possibile conferma, Tonelli partirà (chi è interessato) ed infine Alex Ferrari potrebbe essere riscattato e confermato.