Chabot alla Samp: Andersen ora può partire

L’arrivo di Chabot libera Andersen: il danese è corteggiato da mezza Europa. Attenzione a un eventuale affondo dell’Inter

La Sampdoria ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione. Dal Groningen è arrivato Julian Chabot, difensore tedesco classe ’98 già nel giro delle nazionali minori. Sarà lui il sostituto di Joachim Andersen, che probabilmente lascerà Genova in estate per fare uno step ulteriore nella sua carriera.

Il centrale danese è desiderato da mezza Europa. Atletico Madrid e Borussia Dortmund lo osservano da lontano, la Premier League lo stuzzica col Tottenham in pole, ma attenzione a un’eventuale permanenza in Serie A: l’Inter può provare l’affondo decisivo.