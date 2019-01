Kownacki ha chiesto la cessione alla Sampdoria, il Fortuna Dusseldorf è la meta a lui gradita. E arriva l’indizio social – FOTO

Kownacki, attaccante polacco della Sampdoria, in questa stagione ha collezionato la miseria di 155 minuti in campo. Il giocatore ha, di conseguenza, chiesto alla dirigenza di essere ceduto. La sua richiesta sembrava poter essere accettata ma il recente infortunio di Caprari ha messo a rischio la sua partenza. Nonostante l’arrivo di Gabbiadini, i blucerchiati non vorrebbero, infatti, privarsi di una pedina in attacco. Le richieste per il polacco non mancano. In Serie A sull’attaccante è vivo l’interesse dell’Empoli.

D’altra parte, il giocatore gradirebbe una sua cessione in Bundesliga, precisamente al Fortuna Dusseldorf. Kownacki ha, infatti, manifestato il suo interesse condividendo una storia nel suo profilo Instagram che ritraeva il club tedesco impegnato contro il Lipsia.