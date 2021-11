Calciomercato Sampdoria: pressing di Real e Barcellona su Damsgaard

Calciomercato Sampdoria: Real Madrid e Barcellona monitorano a distanza Mikkel Damsgaard. Le ultime sul futuro del danese

Il talento di Mikkel Damsgaard ha inebriato Real Madrid e Barcellona. I top club della Liga continuano a monitorare le prestazioni dell’esterno danese classe 2000 – attualmente ai box per un infortunio al ginocchio – in vista della prossima stagione e nelle settimane successive riprenderanno i contatti con l’entourage del calciatore.

La Sampdoria non si priverà di Damsgaard così facilmente: servirà un’offerta superiore ai 40 milioni di euro per convincere la società blucerchiata a cedere il cartellino dell’ex Nordsjaelland. Come riportato da fichajes.net, viste le deficitarie condizioni economiche del Barcellona, in pole ci sarebbe il Real Madrid.