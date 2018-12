Sassuolo, colpo Marius Marin dal Timisoara

Sassuolo, colpo in prospettiva: arriva Marius Marin dal Poli Timisoara: contratto quadriennale per il talentuoso centrocampista

Guarda in prospettiva il Sassuolo di proprietà Squinzi. La dirigenza neroverde, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, ha messo a segno il colpo Marius Marin: classe 1998, il talentuoso centrocampista arriva dal Poli Timisoara. Un affare sul quale gli emiliani hanno lavorato per diverse settimane e che finalmente si è concretizzato.

I DETTAGLI – La firma sul contratto è arrivata nelle scorse ore, con Marius Marin che ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2020. Grande opportunità in Serie A dunque per il rumeno, che si aggregherà alla Primavera allenata da Mandelli.