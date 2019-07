Calciomercato Sassuolo: per il centrocampo si punta Obiang

Il Sassuolo vuole Pedro Obiang per rinforzare il centrocampo: l’ex Sampdoria è nel mirino del dg Carnevali

Il Sassuolo continua a lavorare senza sosta sul mercato. Tra entrate e uscite, il dg Carnevali è molto attivo. I neroverdi non pensano solo all’eventuale sostituto di Lirola (individuato in Toljan del Borussia Dortmund) ma puntano anche Pedro Obiang, centrocampista del West Ham.

Come informa Gianluca di Marzio l’ex Samp era stato vicino anche alla Fiorentina, adesso è il Sassuolo che lo sonda come rinforzo per il centrocampo.