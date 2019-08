Calciomercato Sassuolo, il sostituto di Demiral arriva dall’Argentina ma gioca in Russia: ecco di chi si tratta

Il Sassuolo starebbe per mettere in ordine tutti i tasselli nel reparto arretrato, dopo la partenza di Demiral in direzione Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport i neroverdi sarebbero vicino all’ingaggio di Emanuel Mammana.

Centrale di difesa argentino classe ’96, Mammana arriverebbe al Sassuolo dallo Zenit San Pietroburgo in prestito, con diritto di riscatto per un’operazione dal costo complessivo di 10-11 milioni di euro.