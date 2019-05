Calciomercato Spal: Antenucci conteso tra Lecce e Brescia

Calciomercato Spal: Mirko Antenucci potrebbe lasciare la società emiliana dopo tre stagioni. Su di lui ci sono Lecce e Brescia

Due stagioni in Serie A più una in Serie B, con solo un obiettivo: fare gol. Mirko Antenucci anche in questa stagione non ha deluso e ha avuto un ottimo rendimento mettendo sempre in campo la sua consueta carica.

Il giocatore molisano ha un contratto col club ferrarese fino al 2020 ma intanto hanno iniziato a chiedere informazioni su di lui le due neopromosse in A, Lecce e Brescia, intenzionate ad avvalersi di una punta forte e che gli possa garantire esperienza nel massimo campionato.