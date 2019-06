Calciomercato Spal, D’Alessandro è sempre più vicino: le ultime sulla trattativa con l’Atalanta per l’esterno romano

La Spal si prepara a mettere a segno il primo colpo in entrata di questo calciomercato. Marco D’Alessandro è sempre più vicino, secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio.

D’Alessandro andrà a sostituire Lazzari, dato come sicuro partente. Diverse le opzioni per lui: in pole position la Lazio, ma anche Fiorentina e Atalanta sono interessate all’esterno. D’Alessandro, dopo l’esperienza all’Udinese, è tornato agli orobici, dove si fermerà per poco tempo.