Calciomercato Spal, Mattioli: «Avremo la necessità di cedere qualcuno»

Calciomercato Spal, Mattioli fa il punto della situazione: una cessione importante in vista per finanziare i colpi in entrata

Il presidente della Spal, Walter Mattioli, è intervenuto durante la festa Curva Ovest Ferrara. Queste le sue parole riportate da TMW: «Abbiamo diverse trattative in corso, sia in entrata che in uscita. Vi prometto che faremo una squadra competitiva».

«Probabilmente avremo la necessità di cedere anche qualcuno, perché negli ultimi anni abbiamo dovuto sostenere diverse spese. A questo proposito, cercheremo di sacrificare solo una pedina importante per tenere tutti gli altri».