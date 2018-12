Il portiere, Emiliano Viviano, torna in Italia dopo la breve esperienza allo Sporting Lisbona: andrà alla Spal in prestito

Emiliano Viviano, dopo le quattro stagioni alla Sampdoria e la breve parentesi allo Sporting Lisbona, è pronto per vestire un’altra maglia: quella della Spal. Il portiere classe 1985 arriverà a Ferrara con la formula del prestito secco per i prossimi 6 mesi, allo scadere di questi, i due club decideranno i movimenti per la prossima stagione calcistica.

Perciò, dopo qualche mese in Portogallo dove non ha mai giocato a causa di un infortunio, Viviano è pronto per riprendersi il posto che gli compete nella squadra di Semplici. Su di lui c’era anche la Fiorentina, dove aveva giocato nella stagione 2012/23, tuttavia la Spal si è mossa prima e ha convinto il giocatore per la nuova avventura.