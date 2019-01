Calciomercato Torino: interesse per l’ex Real Madrid Jesè Rodriguez

Il Torino è alla ricerca di un attaccante. L’ex Real Madrid Jesè Rodriguez, attualmente al PSG, sembra essere il profilo individuato da Petrachi

Sembrava che Jesè Rodriguez fosse destinato ad entrare nell’elite del calcio. Dopo una buona prima parte di carriera al Real Madrid, nell’estate del 2016 viene acquistato dal PGS per 25 milioni di euro. Inizia qui il suo calvario. Non riesce a ritagliarsi spazio nella squadra francese, finendo ai margini del progetto. Non trova fortuna neanche nella successiva esperienza allo Stoke City, dove si trasferisce in prestito dal PSG. Nell’agosto del 2018 torna in Francia, dove finisce nuovamente fuori dalle scelte di Tuchel.

Classe 1993, l’attaccante spagnolo è alla ricerca di un rilancio. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Torino sembra aver chiesto informazioni al PSG per un eventuale trasferimento. La volontà di Cairo sarebbe quella di ottenere il prestito dell’attaccante, con un diritto di riscatto da esercitare a Giugno. La trattativa non è ancora iniziata ma nuovi dettagli arriveranno nelle prossime ore.