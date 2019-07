Calciomercato Torino, l’assalto a Verdi per il cambio modulo

Calciomercato Torino, continua l’assalto a Verdi. Mazzarri utilizzerebbe il fantasista attualmente al Napoli per cambiare modulo

Il Torino rimane sempre vigile su Simone Verdi. L’attuale giocatore del Napoli è il prediletto per rinforzare l’attacco granata, atteso dall’esperienza in Europa League. Si lavora in maniera assidua tra Cairo e De Laurentiis per limare la distanza tra domanda e offerta e, se tutto andasse per il verso giusto, Mazzarri potrebbe presto abbracciare il nuovo giocatore.

L’eventuale arrivo di Verdi aiuterebbe Mazzarri a giocare con un tipo di modulo diverso rispetto quello utilizzato nella stagione scorsa. Al suo classico 3-5-2 subentrerebbe un 3-4-3, volto proprio a sfruttare tutte le qualità del fantasista classe 1992.