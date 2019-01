Calciomercato Torino, Pereyra ha detto sì: ritroverà Mazzarri

Svolta nel calciomercato invernale del Torino: Roberto Pereyra ha detto sì ai granata, dove ritroverà Walter Mazzarri.

Si avvicina il ritorno in Italia per Roberto Pereyra. Il trequartista argentino, secondo “Tuttosport”, è pronto a lasciare a giugno la Premier League e il Watford, suo attuale club, e avrebbe detto di sì al Torino, entusiasta di tornare a lavorare con il tecnico Walter Mazzarri, che ha avuto modo di allenarlo con gli Hornets. Pereyra ha giocato in Serie A per 5 stagioni: dal 2011 al 2014 con l’Udinese, dal 2014 al 2016 con la Juventus, con cui ha vinto 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Ora per lui si prospetta il ritorno a Torino, stavolta però per indossare la maglia granata. L’investimento dei granata per lui si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Il giocatore potrebbe essere il grande colpo di mercato del Toro, in vista della prossima stagione. I granata, mantenendo l’ossatura attuale, dovrebbero puntellare la rosa con pochi elementi di qualità e Pereyra potrebbe essere il giusto rinforzo per la formazione granata. Mazzarri ha dato l’ok, l’ex bianconero non direbbe di no e non avrebbe problemi di ambientamento, avendo già giocato in Italia. Il Toro pensa al futuro: pronto l’assalto a Roberto Pereyra.

