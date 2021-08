Calciomercato Torino, sfuma Kabak: vicino l’accordo con il Norwich

Sfuma l’affare Kabak per il Torino: il difensore turco, accostato al Milan il prossimo anno, è vicinissimo ora al Norwich

Il Torino sta accelerando nelle ultime ore di mercato per fornire garanzie a Ivan Juric, che ha criticato aspramente la situazione della rosa granata e del mercato fatto dalla società. Fatta per l’arrivo di Dennis Praet, sfuma un obiettivo in difesa.

Come riportato da Fabrizio Romano, niente da fare per Kabak: il difensore, lo scorso anno vicino al Milan, firmerà con il Norwich.